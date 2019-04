Brutto risveglio ieri mattina per il sindaco di Monte San Giovanni Campano Angelo Veronesi. Ignoti in località Colli, una frazione della cittadina monticiana, hanno affisso un manifesto offensivo contro di lui in riferimento al suo incarico di sindaco. Sul caso ha aperto un’indagine la Digos che, come noto, si occupa di reati che riguardano la sfera politica. Lo stesso sindaco ha presentato una denuncia contro ignoti. © RIPRODUZIONE RISERVATA