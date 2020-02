Stava camminando portando con sé un borsone e un sacco pieni di oggetti. A notarlo e a insospettirsi, però, nella tarda serata di ieri, sono stati gli agenti delle Volanti. L’hanno fermato per un controllo e lui non ha saputo fornire una risposta convincente sulla provenienza dei beni che trasportava. A quel punto sono scattati gli accertamenti ed è emerso che un locale di ristorazione situato non molto lontano aveva una delle porte spalancata. Da qui per l’uomo è scattata la denuncia con l’accusa di furto. Il materiale, infatti, è risultato la refurtiva portata via dal locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA