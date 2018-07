Reati online: settanta denunciati nel primo semestre dell’anno in corso dopo le indagini effettuate della polizia postale di Frosinone. Di questi trentacinque sono ritenuti responsabili di truffe ai danni di ignari acquirenti, ad altri quindici è stata contestata la diffamazione online, a sette il furto d’identità, mentre a cinque le minacce online.

È questo il bilancio diffuso dalla Polpost del capoluogo, in campo con una squadra di esperti per prevenire e contrastare la pedopornografia online, i reati contro la persona (diffamazione cyberstalking, trattamento illecito di dati personali, sostituzione di persona), gli attacchi informatici, il cybercrime finanziario e il cyberterrorismo.

Venerdì 20 Luglio 2018



