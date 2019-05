Ultimo aggiornamento: 19:47

Un ritorno da protagonista tra gli azzurri alla vigilia delle Europee. Il consigliere provinciale Gianluca Quadrini è il nuovo vicecoordinatore regionale di Forza Italia. Per lui è un rientro nel partito dopo che vi era fuoriuscito circa un anno fa e dopo che, alle ultime Provinciali, risultando il primo degli eletti, si era definito un "civico di centrodestra".Ora il riavvicinamento al partito di Berlusconi, annunciato ieri dal coordinatore regionale Claudio Fazzone che, in una lettera, scrive a Quadrini: "Ho deciso di nominarti vicecoordinatore regionale di Forza Italia con delega alla provincia di Frosinone, consapevole dell’importante compito che ti sto affidando e certo che lo saprai portare avanti al meglio, in virtù delle tue capacità e dell’attaccamento alle nostre idee, ma soprattutto perché sono convinto che tu sia la persona giusta per rafforzare e far crescere il nostro partito all’insegna della buona politica, della politica del fare".