di Emiliano Papillo

Nuovo blitz dei tecnici dell'Arpa Lazio questa mattina lungo fosso Vadisi a Patrica nella zona della via Morolense sede di molte aziende. Da qualche giorno, stando al racconto dei residenti, gli odori nauseabondi che orma da anni interessano la zona sono in aumento. Per questo sono stati effettuati vari esposti sia dal comitato La Rinascita che dal sindaco Lucio Fiordalisio. Carabinieri, gruppo forestale, vigili urbani, Asl e Arpa Lazio hanno intensificato i controlli e la Procura ha già aperto un'inchiesta.



L'area interessata dagli odori nauseabondi è vasta, parte da Supino e, attraversando il territorio di Patrica, Ferentino, asse attrezzato, arriva fino a Ceccano. Ma a Patrica lungo la Morolense, oltre al fenomeno della puzza, c'è la presenza di acque completamente nere nel fosso Vadisi. I due fenomeni potrebbero essere collegati.

Questa mattina nuovo blitz dell'Arpa Lazio che ha effettuato controlli, campionamenti e preso acqua per le analisi di laboratorio. Si attendono i risultati.

I cittadini da qualche tempo hanno anche posizionato una centralina per la misurazione della qualità dell'aria. Qualcuno propone una rete di centraline non costose per i cattivi odori.

Intanto la gente si dichiara stanca della situazione. Qualche sera fa i residenti hanno bloccato un camion carico di carcasse di animali che perdeva sangue e letame. Il camionista è stato multato. Sconosciuta la destinazione del camion.

