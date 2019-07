© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’orsa che rimarrà per sempre nella storia del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Yoga, una femmina di 30 anni, è stata trovata morta dai custodi del centro visite del Parco di Pescasseroli. Era diventata famosa alla fine degli anni '90 per le sue scorribande nei paesi del Parco e, dopo aver passato un lungo periodo presso l’area faunistica di Villavallelonga, è stata ospitata presso il centro visite di Pescasseroli dall’agosto 2017.L’anno scorso aveva subìto anche un intervento presso la clinica veterinaria M. Verde a Roma a causa di alcune ernie midollari alla colonna vertebrale che stavano paralizzando gli arti posteriori. Si era rimessa e aveva ricominciato a camminare, anche se rimanevano tutte le problematiche legate alla sua età. La carcassa è stata trasferita all’istituto zooprofilattico di Abruzzo e Molise, sede di Teramo, per l’autopsia e per accertare la causa della morte.