E' ormai tutto pronto. Mancano gli ultimi dettagli e Gallinaro per tre giorni sarà la città del rock tra band a caccia di successi e ospiti d’eccezione.

Il conto alla rovescia è già iniziato e tra una settimana GallinaRock compirà dieci anni. Nei due lustri si sono esibite circa 200 band per un totale di 1.000 musicisti. Da queste parti, negli anni, sono passati i KuTso e i Marta sui Tubi – prima di Sanremo – e nel 2013 vi ha fatto tappa “Lo Stato Sociale”, secondi all’ultimo Sanremo.

Dal 16 al 18 agosto si replica per l’edizione numero dieci, molto attesa. Un traguardo.

Nei giorni scorsi dall’organizzazione capitanata da Luigi Vacana è stato presentato il cartellone: si parte con il contest per band emergenti, poi, dopo l’apertura affidata ai Wild Rabbit Project, sarà la volta del concerto di Giorgio Canali & Rossofuco, il cantautore e chitarrista tra le maggiori realtà del rock alternativo italiano.

Il 17 agosto sul palco «Quelli di Annares» chiuderanno le serate dedicate al contest, che lo scorso anno ha visto trionfare la band Alternative Station di Rimini. Il 18 agosto il gran finale: Frankie Hi–Nrg Mc e ‘O Zulù 99 Minuti live. Frankie Hi-Nrg, al secolo Francesco Di Gesù, è considerato uno dei padri del rap italiano; Luca Persico, in arte ‘O Zulù, è il frontman dei 99 Posse.

GallinaRock, però, non è soltanto musica: unire la musica all’arte e alla creatività sono da sempre la formula vincente che permette a musicisti e artisti emergenti di condividere la scena con le più importanti band del panorama underground italiano. Cornice d’eccezione dei live musicali, infatti, sarà il GallinArtRock, con la regia di Fausta Dumano.

Prime due serate a ingresso gratuito, concertone del 18 agosto al costo di 8 euro in prevendita.

La produzione esecutiva della rassegna è di Nicola D’Annibale, mentre la direzione artistica della Industrie Sonore di Marco Di Folco. Al lavoro, nelle fila dell’organizzazione, un gruppo di appassionati di musica: Filomena Broccoli, Carla Cellucci, Matteo, Michele e Stefano Franciosa, Matteo Oi, Cristina, Elisa, Ennio, Nicola e Claudio Schiavi, Elisa Santopadre, Pietro Pallisco, Simona Piselli, Bruno Tullio, Barbara Tamburrini, Gianluca Nardone.

Presenterà le serate Lucia Campoli.

