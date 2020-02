© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acea Ato 5 comunica che mercoledì 19 febbraio, a seguito di lavori programmati sulla condotta adduttrice Asta-Aurunci, si renderà necessaria la sospensione del flusso idrico dalle ore 13:00 fino alle ore 20:00. L’interruzione è necessaria per consentire lo svolgimento di alcune importanti opere finalizzate a predisporre, lungo un tratto di circa 9 chilometri dell’adduttrice, uno specifico intervento per l’individuazione e la risoluzione di perdite e per la più completa mappatura della condotta con tecnologie intelligenti e all’avanguardia, capaci di individuare, grazie all’impiego sofisticati sistemi, la presenza di rotture e la loro precisa localizzazione. In particolare le zone interessate dalla sospensione dell’erogazione sono: Comune di Arpino: intero territorio comunale;Comune di Ausonia: località Selvacava;Comune di Colle San Magno: intero territorio comunale;Comune di Esperia: intero territorio comunale;Comune di Fontana Liri: frazione Starnella;Comune di Pontecorvo: frazione Sant’Oliva;Comune di Rocca D’Arce: intero territorio comunale;Comune di Roccasecca: centro storico e parte alta;Comune di Santopadre: intero territorio comunale;Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).