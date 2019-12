© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è chi paga anche 6mila euro al mese d’affitto e chi domenica scorsa ha visto pochi clienti varcare la porta d’ingresso. C’è chi invoca la mediazione con il Comune e chi inizia a vedere il futuro sempre più grigio. Loro, i commercianti di via Moro, non ci stanno. Stavolta hanno deciso di far sentire, con forza, la loro voce su una questione da settimane al centro del confronto: l’isola pedonale nel weekend, di sabato e domenica. Così com’è a loro non piace. La giudicano «penalizzante». E ieri, dopo una raccolta di firme, le proposte di modifica cadute nel vuoto e due incontri con gli amministratori, hanno fatto scattare la protesta. Oltre trenta negozi hanno spento le luci e chiuso i battenti un’ora prima del previsto.La mini serrata si è materializzata alle 19.05, quando mancava quasi un’ora al consueto orario di chiusura. Sulle vetrine e sulle porte di oltre trenta negozi sono comparsi dei cartelli: «L’isola così ti isola», «Questo non è il dicembre che vogliamo», «L’isola ci isola», «Chiusi come le strade». Un’iniziativa, condivisa da chi ha aderito, per manifestare il disappunto per la pedonalizzazione della via dello struscio nel fine settimana che, a detta degli esercenti, «non favorisce l’afflusso di gente, anzi la scoraggia». In precedenza avevano già chiesto la cancellazione del sabato dal programmazione e di lasciare l’isola soltanto la domenica, lamentando un «calo delle vendite di circa il 70 per cento». «Ma ogni nostra proposta finora non è stata presa in considerazione» hanno spiegato. I commercianti hanno sottolineato di non essere contrari in partenza all’idea di chiudere il centro alle auto, anche perché c’è la piaga dello smog da combattere. Sperano, però, che il Comune tenga in considerazione le loro istanze almeno per il periodo natalizio, per poi riprendere il dialogo nel tentativo di giungere a una soluzione condivisa. Da qui l’accorato appello agli amministratori comunali: «Proponiamo la sospensione dell’isola pedonale per i prossimi quattro weekend per non avere ripercussioni durante le festività. Altrimenti rischiamo che queste settimane siano ancor più amare».