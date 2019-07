© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Frosinone c’è un giocatore che sfoglia la margherita e a bassa voce ripete come una litania “vado o non vado?”. Ce n'è un altro che, invece, avrebbe già detto sì al club che lo sta corteggiando dopo averlo fatto già nei mesi scorsi. Il primo è Raman Chibsah, il maratoneta giallazzurro in Serie A, il secondo è Daniel Ciofani, da anni capitano e bandiera della formazione canarina, oggi affidata alle cure di Alessandro Nesta.Il centrocampista ghanese piace allo Stoke City, club della Championship, la seconda divisione inglese. Chibsah, però, non è troppo convinto di questa eventuale destinazione e sta riflettendo prima di prendere una decisione. Il diretto interessato, infatti, preferirebbe andare in una squadra di Serie A o in una della Premier League. Ecco perché sta sfogliando la margherita anche se non potrà continuare a farlo all’infinito. Prima o poi Chibsah dovrà dare una risposta allo Stoke City, positiva o negativa che sia. Ma l’offerta degli inglesi non entusiasma.Diversa, per quanto se ne sa, la posizione di Daniel Ciofani. La Cremonese, che lo aveva cercato già a gennaio, in queste ultime sarebbe tornata alla carica. Evidentemente il profilo del giocatore piace e non poco al club grigiorosso che già annovera nelle sue fila altri due ex giallazzurri, il roccioso difensore Terranova e il fantasista Soddimo.