Entusiasta di vestire la maglia del Frosinone anche il portiere Sportiello, ex Fiorentina.

«Non ci ho messo molto per decidere - ha ammesso Sportiello -. Per me è una grande occasione per continuare a crescere, ma se ho scelto di venire al Frosinone è perché ho voluto cogliere al volo l’opportunità di partecipare ad un grande progetto e dare il mio contributo per centrare la salvezza». A tal proposito il portierone ha osservato: «Per il sottoscritto non è un problema, d’altronde ho sempre giocato in squadre che dovevano salvarsi. Perciò so bene che cosa significa essere obbligati a fare punti fino all’ultima giornata. Questo, però, è un gruppo fantastico che negli ultimi quattro anni si è reso protagonista di due imprese. È una percezione di grande fiducia. Comunque la salvezza si raggiungerà con la fame di ottenere punti e in casa sarà indispensabile farne il più possibile. Per me sarà un anno molto stimolante».

