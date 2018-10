Era sul ciglio della strada assieme al padre, ha appena fatto in tempo ad accennare l’attraversamento sulle strisce pedonali, ma un’auto in transito non ha vista e l’ha centrata. Investimento, ieri sera alle 19, a Roccasecca, sulla via Casilina, dov’è rimasta ferita bambina di 8 anni. L’uomo alla guida dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso alla bambina.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Tamara Nicolai. La bambina è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. E' stata sottoposta a Tac, per fortuna non è in pericolo di vita.

Tanto il caos che si è generato sulla via Casilina, vista l’ora molto trafficata. I carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi e poco dopo le 20.15 tutto è tornato alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA