Sergio Cippitelli, sindaco di Broccostella, è il nuovo commissario dell’Ater di Frosinone, azienda territoriale per l’edilizia residenziale. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con decreto n° 154 del 27 giugno 2018 ha nominato Cippitelli alla guida dell’azienda. Subentra così all’uscente Antonio Ciotoli. «Sono onorato e orgoglioso per questo incarico appena ricevuto dal governatore della Regione. Voglio ringraziarlo per la sua costante vicinanza, per la grande fiducia riposta nella mia persona e dimostrata con questa importante nomina. Sono consapevole che il ruolo che vado a ricoprire è delicato e di grande impegno. Inizierò a svolgere il compito che mi è stato dato ripartendo dal buon lavoro svolto dal mio predecessore Antonio Ciotoli. A breve incontrerò tutti i componenti dell’ente per iniziare insieme un percorso condiviso», ha spiegato Cippitelli.

Venerdì 29 Giugno 2018



