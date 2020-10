Fiuggi, un 26enne e una 29enne investiti nei pressi di Piazza Spada

Due giovani sono stati investiti in pieno centro a Fiuggi, la ragazza è stata trasportata in codice rosso in un ospedale della capitale. Poco fa, intorno alle 21, nelle vicinanze della centralissima piazza Spada, a Fiuggi Fonte, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 29, entrambi del posto, sono stati investiti nei pressi delle strisce pedonali da un automobilista, residente nella cittadina termale.

Allertati i soccorsi, i due giovani sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Alatri Per la 29enne, che ha riportato un serio trauma cranico, è stato deciso il trasferimento in eliambulanza a Roma dove è arrivata in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Fiuggi coordinati dal comandante, il luogotenente Raffele De Somma, con i colleghi della Comagnia di Alatri che hanno avviato le indatini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

