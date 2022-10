Distraggono beni per oltre 5 milioni di euro per non pagare Erario e creditori, arrestati marito e moglie

Distraggono beni per oltre 5 milioni di euro per non pagare i creditori e l'Erario, arrestati marito e moglie. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Cassino, è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone. I due coniugi sono amministratori di due società di capitali che operano nel settore della commercializzazione all’ingrosso di prodotti petroliferi, operanti nel sorano.

Le indagini, avviate a luglio 2021 ed ultimate ad agosto 2022. Stando alle accuse i due avrebbero distratto e dissipato le attività patrimoniali di una delle due società coinvolte per oltre 5 milioni di euro a danno dei propri creditori ed in particolar modo dell’Erario, nei cui confronti risultavano avere pregressi debiti scaturiti da accertamenti di natura fiscale per oltre 11 milioni di euro.