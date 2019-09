© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via alla settima edizione del Festival della fotografia, strutturato quest'anno come uno "spazio aperto" dove poter condividere la passione per la Fotografia e per l’Arte. Dal 20 al 22 settembre sotto la direzione di Fulvio Bernola a Palazzo Filetico.Workshop, seminari, laboratori didattici nelle scuole, mostre, editoria fotografica, certificati per crediti formativi e curriculari, spazi espositivi per l'arte nei suoi molteplici linguaggi. Tutto questo è il FFF 2019 che verrà inaugurato domani, venerdì 20, alle ore 18.00 con l'incontro con gli autori, apertura mostre fotografiche, videoproiezioni e installazioni.È proprio il direttore a spiegare il senso della kermesse che si svolgerà presso Palazzo Martino Filetico con il patrocinio del Comune di Ferentino e della pro-loco: < >.Info e programma: www.ferentinofotofestival.com