Lunedì 9 Agosto 2021, 00:58

In Ciociaria il Covid continua a correre, tra feste e assembramenti: ieri dopo due giorni di tregua apparente sono stati superati i 30 contagi. Per la precisione su 480 tamponi molecolari sono stati registrati 31 nuovi positivi, nessun decesso, mentre 26 sono i negativizzati. Per quel che concerne i dati parziali dei singoli comuni, spicca il caso Aquino con sei positivi, segue Frosinone e Cassino con tre casi, Paliano, Alatri e Fiuggi con due casi. Un caso a Ceccano, Colle San Magno, Giuliano di Roma, Castro dei Volsci, Castelliri, Castrocielo, Ceprano, Arnara, Anagni, Broccostella, Sant’Elia Fiumerapido, Monte San Giovanni Campano e Veroli.

Si tratta per lo più di cluster (dovuti agli aperitivi e a festicciole) sparsi in tutto il territorio provinciale. I protagonisti, loro malgrado, sono sempre i che giovani che contraggono di più la variante Delta e possono trasmettere il virus agli over 60 non vaccinati.

LE VACCINAZIONI

Determinante è l’adesione alla vaccinazione, attraverso la quale, una volta conclusa, si ottiene il Green Pass.

Tanti i luoghi in cui si accede solo con la certificazione, tra essi le strutture dell’Asl si può entrare con il Green Pass. In tutti gli ospedali la Security è dotata di strumenti elettronici per la lettura del qr-code e si può accedere regolarmente, anche nei reparti, solo se in possesso di certificazione verde.

«È un agosto particolare, quello che stiamo vivendo, oltre alla pandemia che non è finita, l’attacco hacker al Ced della Regione Lazio ha messo a dura prova il nostro sistema» , ha dichiarato la direttrice sanitaria, Simona Carli, chiedendo pazienza e collaborazione ai cittadini.

«L’Asl non si ferma e sta recuperando le prenotazioni delle visite specialistiche – rassicura la dottoressa Carli -, soprattutto stiamo lavorando per avere tutto perfettamente funzionale, con la diagnostica ottimale a settembre». Nella regione Lazio, ieri sono 554 i nuovi casi positivi, compresi i recuperi e 3 decessi. I ricoverati, invece, sono 398, le terapie intensive sono 54. «Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale)».

Nei prossimi giorni in Ciociaria, come nel resto delle province, ci sarà, in base ad uno studio del Consiglio nazionale della ricerca, il picco. Poi dovrebbe iniziare la discesa.