Brutto risveglio questa mattina per i cittadini di Ferentino. Le luminarie natalizie durante la notte sono state danneggiate dai vandali. Le bellissime luminarie - saranno accese domani pomeriggio (domenica 4 dicembre) nel corso di un evento organizzato dal comune. Delusione è stata espressa dal sindaco Antonio Pompeo che promette di andare fino in fondo per chiarire l'episodio.