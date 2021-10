Martedì 5 Ottobre 2021, 08:51

Sui lavori in Cattedrale e sulla realizzazione della Cittadella della Carità, il Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi sollecita il Sindaco Gianguido D’Alberto ed il Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini. Ieri, in un incontro nel cantiere del Duomo, per prendere coscienza dello stato dei lavori di consolidamento sismico della torre campanaria, è stato fatto il punto sulla situazione. Soddisfazione è stata espressa da Leuzzi, che ha anche provato l'emozione di salire con l'elevatore proprio sul Campanile, testando di persona lo stato dei lavori. Il vescovo, contestualmente, ha però chiesto un'accelerazione sullo stesso intervento, ricordando che nel 2022 ricorreranno le celebrazioni del IX Centenario di San Berardo, patrono della città. In tale ottica, comunque, gli sono state fornite ampie garanzie, considerando che le opere dovrebbero essere portate a termine in anticipo rispetto al crono-programma, che prevede il termine del mese di dicembre del 2022.