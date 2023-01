Cade sui monti di Coreno Ausonio, donna ferita e trasportata in elicottero

Cade sui monti di Coreno Ausonio durante un'escursione sul Feuci con alcuni compagni. A restare ferita è stata una donna di 57 anni che in mattinata, poco prima delle ore 13, cadendo ha sbattuto la testa su una pietra. Vista la zona impervia, per il soccorso della donna si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. In paese sono giunti anche i carabinieri della locale stazione di Ausonia e un mezzo del 118 del vicino nosocomio di Formia. Visto il trauma cranico riportato, la donna è stata però elitrasportata all'ospedale 'Spaziani' di Frosinone: ricoverata in codice giallo, non è in pericolo di vita.