La manifestazione a difesa della scuola De Mattias di Frosinone

«Giù le mani dalla scuola» e poi canti religiosi e cartelloni per dire che la "De Mattias" non si tocca. Bambini e genitori insieme per dire no alla chiusura dello storico istituto di Frosinone, comunicata con una lettera consegnata ai bambini il 12 gennaio scorso.

Presenti, fra gli altri, l'assessora comunale all'istruzione Alessandra Sardellitti e il vice presidente della Provincia, Luigi Vacana. Secondo quanto appreso dai genitori, la congregazione delle suore "Adoratrici del sangue di Cristo" chiude la scuola per realizzare un non meglio specificato polo didattico. Saltata prima di iniziare, tra l'altro, la trattativa con la cooperativa "Diaconia" che è una realtà della Diocesi di Frosinone che si era detta disposta a rilevare l'istituto.