Elezioni, Richetti lancia Massimiliano Quadrini che fa il bis di consensi

Massimiliano Quadrini fa il bis. Tanto calore e partecipazione anche in occasione del secondo appuntamento elettorale per il capolista di Azione alle elezioni regionali, a sostegno di Alessio D'Amato. Presente ad Isola Liri l’onorevole Matteo Richetti, capogruppo alla camera per il Terzo Polo. Una salda amicizia, una collaborazione politica sincera che parte da due capisaldi: lo stesso modo di interpretare la politica - al servizio degli altri e soprattutto dei più deboli - e l’esigenza di partire dal problema del singolo per cercare di risolvere quelli di tutti. «Siamo stanchi di sentir pronunciare sempre le stesse parole - ha detto Richetti -. Hanno un senso ed acquistano peso e valore solo in relazione ai fatti che seguono. Con Massimiliano abbiamo percorso un pezzo di strada insieme, viaggiamo sulle stesse frequenze e ritengo davvero che possa essere la persona giusta per rappresentare questo territorio in Regione». Emozionato il candidato di Azione per la presenza di tantissime persone, tra cui anche alcuni candidati ed il segretario provinciale Antonellis, dopo quella all'evento con Mara Carfagna che ha aperto la campagna elettorale: «Sono al servizio di ognuno di voi, continuerò a dialogare con la gente e per la gente portando avanti le mie idee ed il mio programma - ha detto Quadrini -nato dal confronto quotidiano con il territorio». Non è mancata qualche stoccata velenosa agli avversari: «Solo tanti selfie e poche idee».