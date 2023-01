Mara Carfagna apre la campagna elettorale di Massimiliano Quadrini, è bagno di folla

Per Mara Carfagna "è l'uomo giusto". Bagno di folla per Massimiliano Quadrini, capolista di Azione alle elezioni regionali del Lazio. Oggi pomeriggio l'inaugurazione della campagna elettorale alla presenza della presidente nazionale del partito, Mara Carfagna, presso il Grey Club di Isola Liri. Presenti oltre mille persone. «Nel mio programma non troverete slogan o promesse irrealizzabili ma contributi semplici e fattibili per dare risposte ai quesiti che mi avete rivolto.Sono convinto che questa sfida segnerà il solco fra chi sguazzerà nei numeri e in campagne elettorali vuote e ciclostilate e fra chi come noi oltre alla concretezza ci sta mettendo il cuore».