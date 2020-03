Due nuovi casi accertati in provincia di Frosinone: uno a Fiuggi, l'altro a Ceprano

Due nuovi casi di persone risultate positive al Covid 19. Si tratta di una donna di 71 anni di Fiuggi e di un uomo di 47 anni di Ceprano. Lo rende noto l'ufficio stampa della Asl.

«I pazienti al momento sono in discrete condizioni, sono stati isolati secondo le procedure previste e si trovano ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “Fabrizio Spaziani”di Frosinone - spiega l'azienda sanitaria -. Per entrambi i casi, inoltre, è stata attivata la procedura relativa alla sorveglianza epidemiologica. Entrambi, infine, potrebbero essere trasferiti all’Istituto Spallanzani che, come è noto, è un COVID 19 Hospital di riferimento».



© RIPRODUZIONE RISERVATA