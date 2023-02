Frosinone, domenica ecologica con la Stracamminando

Mentre non si fermano i superamenti dei limiti delle polveri sottili, domenica a Frosinone si terrà la giornata ecologica già programmata dall'amministrazione comunale. Dalle 8 alle 18 sarà vietata la circolazione delle auto nel centro urbano. Nella stessa giornata si svolgerà la "StraCamminando", la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati dell'attività sportiva e soprattutto alle famiglie. Organizzata dall'Atletica Frosinone e dall'ente di promozione sportiva OPES Italia, con il patrocinio del Comune di Frosinone, l'iniziativa si avvale della collaborazione dell'assessorato all'Ambiente coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia e ha il sostegno di diverse realtà del mondo produttivo frusinate. Il percorso includerà quindi piazza Martiri di Valle Rotonda, Via Mola Vecchia, Via Ciamarra, Via Marittima, Via Aldo Moro, Via M.T.Cicerone, Via G.De Matthaeis, Via Landolfi, Via Adige, Via Po, Via Aldo Moro, Piazza Martiri di Valle Rotonda e Parco Matusa. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.atleticafrosinone.it oppure presso il Parco Matusa, domenica dalle ore 8.30 alle ore 9.45. I pettorali potranno essere ritirati sabato 25 febbraio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o il giorno della gara fino a 30 minuti prima della partenza.

«La StraCamminando - spiega il vicesindaco Antonio Scaccia - costituirà una occasione importante e piacevole per unire i benefici dello sport e a quelli della socialità, agendo concretamente, inoltre, a favore dell'ecosistema. Sui temi ambientali l'attenzione va mantenuta sempre alta, affinché la nostra città sia sempre più bella, pulita, efficiente».

«Domenica la città potrà vivere un'altra giornata all'insegna dello sport e dell'aggregazione dichiara il consigliere delegato allo sport, Francesco Pallone Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla StraCamminando: il percorso con cui cimentarsi è di 4.5 km; l'iscrizione è gratuita ed è previsto un gadget per tutti i partecipanti. La partenza dal Parco Matusa è fissata per le ore 10.30».