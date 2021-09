Domenica 5 Settembre 2021, 08:00

Covid, la curva dei contagi stabile in Ciociaria: la tendenza ormai consolidata da oltre una settimana.

Ieri su 392 tamponi molecolari eseguiti venerdì sono stati registrati 24 nuovi casi, i negativizzati sono stati 37 e non ci sono stati decessi.

La mappa dei nuovi positivi di ieri nei vari comuni è stata questa: Frosinone sette casi e Veroli 2 casi. Un caso ad Alatri, Anagni, Arce, Cassino, Castelliri, Ceccano, Cervaro, Ferentino, Paliano, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Roccasecca, Sant’Elia Fiumerapido, Sora, Villa Santa Lucia.

Si continua a preme sul piano vaccinale per immunizzare soprattutto i giovani in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Proprio nella giornata di ieri è stato pubblicato l’ultimo studio dell’Istituto superiore di sanità sulla tenuta dei vaccini. Negli ultimi 30 giorni, tra le persone over 80 il tasso di ricovero tra i soggetti non vaccinati è 9 volte più alto rispetto ai vaccinati completi. Mentre in generale il tasso di ricoveri in terapia intensiva è 15 volte più basso nei vaccinati (1,0 contro 14,6).

L’Asl ormai da giorni monitora la vaccinazione tra i dipendenti e i medici di famiglia convenzionati. Nelle scorse ore c’è stata la sospensione di una dottoressa no vax che non ha aderito alla campagna vaccinale. Altre posizioni sarebbero al vaglio degli uffici Asl. Per ora sono tre i sanitari (due infermieri e un medico) non vaccinati sospesi in Ciociaria. Per rimuovere la sospensione dal servizio e dai rispettivi ordini professionali c'è una sola strada: aderire alla campagna vaccinale.

Di pari passo, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul green pass, a partire dal primo settembre, sono partiti specifici controlli. Fino ad ora, però, non sarebbero state rilevate violazioni.

I dati dei contagi a livello regionale, invece, su 7 mila tamponi molecolari e oltre 16 mila test antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si sono registrati 404 nuovi casi positivi (26 in meno rispetto a venerdì). In generale sono stati 43 i casi in meno rispetto a sabato 28 agosto, 8 i decessi, 448 i ricoverati, 65 le terapie intensive e 921 i guariti.