Covid, primo morto dell'anno in provincia. I casi continuano a crescere

Prima vittima del Covid 19 in provincia. Si tratta di un uomo di 81 anni, residente a Fontichiari. Lo comunica la Asl nel consueto bollettino quotidiano. La pandemia a Frosinone continua a far registrare "numeri" importanti. Sono stati 233 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, più 11 da fuori provincia. I negativizzati, invece, sono stati 246. Gli attualmente positivi sono 1.667, ci sono stati 3 nuovi ricoveri (nessuno in terapia intensiva) e sono seguiti in ospedale, al momento, 56 pazienti.