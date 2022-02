Covid, continua l'altalena dei contagi Oggi l'open day per le donne in gravidanza

Covid, in Ciociaria i contagi tornano oltre quota mille. Nella giornata di ieri i nuovi positivi al Covid sono tati 1207 su 8162 tamponi. Il rapporto positivi-tamponi si è attestato al 14,7 per cento, mentre nelle ventiquattr’ore precedenti era stato dell’11 per cento. Rimane comunque alto il numero dei guariti: sono stati 982. Non ci sono stati decessi, mentre i ricoverati sono 81. Un’altra giornata di altalena per i contagi e per i casi registrati nei singoli centri. Ieri la città con più casi è stata Frosinone con 112 positivi. A seguire: Cassino 86; Alatri 83; Sora 81; Anagni 65; Veroli 59; Ferentino 49; Ceccano 45; Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano 28; Fiuggi 27; Pontecorvo 23; Ceprano 22; Castelliri e Ripi 20; Arpino e Roccasecca 19; Cervaro e San Giorgio a Liri 18; Castro dei Volsci e Piedimonte San Germano 15; Amaseno, Aquino, Atina e Boville Ernica 14; Piglio e Torrice 13; Arce, Arnara e Castrocielo 12; Esperia, Fontana Liri, Santopadre, Supino e Villa Santa Lucia 11; Broccostella San Giovanni Incarico, Sant’Elia Fiumerapido, Strangolagalli e Vallecorsa 10; Casalvieri e Paliano 9; Pofi 8; Morolo, Pico 7; Acuto, Sgurgola, Torre Cajetani 6, Pescosolido e Pignataro Interamna 5. Nel Lazio, invece, su un totale di 126.446 tamponi, sono stati registrati 12.131 nuovi casi positivi (+5.516), 25 decessi (-4), 2.081 ricoverati (-64), 198 terapie intensive (8) e 11.829 i guariti. Il rapporto su scala regionale tra positivi e tamponi è al 9,5 per cento. C’è stato un deciso calo dei ricoveri e delle terapie intensive. “I casi rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono il 30 per cento in meno”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Ma c’è stata un’impennata di ricoveri pediatrici, per questo resta altissima l’attenzione attorno alle scuole e da più parti si è alzato l’appello alla vaccinazione per i più piccoli.

OPEN DAY VACCI-NATI

Proprio per spingere sull’acceleratore dell’immunità oggi l’Asl di Frosinone ha dedicato un’intera giornata alle donne in gravidanze e alle neo mamme in allattamento dal titolo Vacci-Nati. La giornata è suddivisa in due momenti, prima saranno fornite tutte le informazioni nei reparti di Ostetricia e Ginecologia dei Frosinone, Cassino e Sora, ma anche nei Consultori di tutta la Asl. Poi inizieranno le inoculazioni delle dosi; ad Alatri dalle 8.30 alle 15.30 sarà somministrato il Pfizer; a Frosinone (presso la sala teatro), dalle 9 alle 19 è prevista la somministrazione di Pfizer e Moderna; al Santissima Trinità di Sora dalle 8.30 alle 16 con le dosi Pfizer; infine all’Hub Stellantis dalle 9 alle 19 sarà disponibile il Pfizer e il Moderna. Ma oggi proseguirà anche il Tour vaccinale in collaborazione con l’Esercito. Appuntamento a Fiuggi con accesso diretti la mattina in piazza Trento e Trieste e il pomeriggio in piazza Nassiriya. Il 5 febbraio prossimo l’equipe vaccinale sarà presente a Cervaro e ad Aquino. Domenica 6 febbraio appuntamento agli Altipiani di Arcinazzo, nella zona mercato domenicale.