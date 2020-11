Covid Frosinone, contagi senza controllo: 399 nuovi casi. Allarme in due strutture per anziani a Veroli e Fiuggi

La situazione si fa davvero critica in provincia di Frosinone che continua a registrare l'andamento dei contagi peggiore delle province del Lazio. Nelle ultime 24 ore addirittura si registra un dato senza precedenti: 399 nuovi casi. Oltre ai casi isolati domicilio e ai ricoveri con link familiari o comunque già noti ( 34), questa volta torna l'emergenza strutture per anziani con 36 casi con link alla casa di riposto "Diaconia" di Veroli e 24 con link alla RSA "S. Elisabetta" di Fiuggi. L'autorità sanitaria ha avviato le indagini epidemiologiche. Inoltre, sempre in provincia di Frosinone, si registra il decesso di un'anziana di 89 con pregresse patologie.

