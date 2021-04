Covid Frosinone, oggi 111 nuovi positivi e 4 morti. La mappa dei contagi nei Comuni

Nella giornata di ieri sono stati effettuati 1586 tamponi. I nuovi positivi sono 111. Quattro i decessi: un uomo di 88 anni di Fiuggi, una donna di 71 anni di Frosinone, una donna di 86 anni di Veroli e un uomo di 92 anni di Cassino.

Questa la situazione nei Comuni:

I vaccini totali somministrati in provincia di Frosinone sono 92 mila. Tutti gli over 80 che hanno la prenotazione per il mese di maggio, in queste ore riceveranno l'appuntamento per anticipare la vaccinazione nei prossimi giorni.

Alla fine di aprile tutti gli over 80 della Provincia di Frosinone saranno stati vaccinati.

