9 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







Da Torino arriva a Cassino. Rigorosamente in forma virtuale. Si tratta di #JustTheWomanIAm, un’iniziativa promossa dal Centro Universitario sportivo di Torino fino al 14 marzo prossimo, volta a promuovere la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione e della prevenzione a sostegno della ricerca universitaria. Ieri, giorno della Festa della Donna, il Comune di Cassino ha ospitato la conferenza stampa che ha visto l’amministrazione comunale e l’ateneo di Cassino e del Lazio meridionale aderire all’edizione virtuale grazie al Centro Universitario Sportivo. Ogni partecipante indossando una maglietta rosa JTWIA 2021-2021 contribuirà a colorare l’Italia, considerato che è una manifestazione che coinvolge il nord e il sud dello stivale, per sostenere la ricerca scientifica. ‘Distanti ma vicini’ è lo slogan adottato dai promotori. In altre parole ogni partecipante potrà scegliere il proprio percorso di 5 km da fare di corsa o camminando nel luogo di residenza purché nella fascia oraria compresa tra le 7 alle 20.

Ieri mattina la conferenza stampa in Comune alla presenza del sindaco di Cassino Enzo Salera, del presidente del consiglio Barbara di Rollo, dell'assessore al commercio Arianna Volante, del Rettore Giovanni Betta, del presidente del Cus Carmine Calce, dei rappresentanti degli studenti eletti nel comitato dello sport dell'Università Nicolò Petrillo e Lamberti Ludovica e del presidente dell'associazione studentesca "Guardiani University" Gianvito Carlomusto ha illustrato i dettagli. Dal Cus è stato donato un kit gara per la partecipazione all'ottava edizione della manifestazione. “Tutti i partecipanti possono condividere la foto sui canali social con il proprio obiettivo raggiunto indicando la città nella quale si è preso parte alla corsa o alla camminata. Si creerà una vera e proprio piazza virtuale di #justthewomaniam. Tutti sono invitati a prendere parte a questa festa per condividere insieme un'esperienza unica nel suo genere” hanno sottolineato i promotori. “In un momento così delicato – ha affermato il presidente del Consiglio Barbara Di Rollo – abbiamo bisogno di continuare a ‘correre’. E se quest’anno correremo distanti, la speranza è quella di correre ‘uniti’ il prossimo anno”.

El. Pi.