Giuseppe Massafra nuovo segretario della Cgil di Frosinone e Latina

Il terzo congresso della Camera del lavoro della Cgil di Frosinone e Latina ha eletto Giuseppe Massafra come segretario generale, sostituendo Giovanni Gioia, chiamato ad altro incarico all’interno della struttura regionale della Cgil di Roma e Lazio.



«La scelta, accolta favorevolmente, di proporre un dirigente sindacale di spessore come Giuseppe Massafra alla guida della Cgil di Frosinone e Latina testimonia l’importanza strategica che ha per la Cgil il Basso Lazio - si legge in una nota - Nel territorio, su cui insistono un terzo dei comuni del Lazio ed oltre il 20% della popolazione regionale, sono presenti importanti poli a livello nazionale ed internazionale in diversi settori produttivi ma anche tante criticità, a partire dall’area di crisi complessa».

LA SCHEDA

Giuseppe Massafra, pugliese d’origine, classe 1980, ha iniziato la sua esperienza in Cgil nel 2000 a Martina Franca, dedicandosi all’attività vertenziale sul territorio, arrivando a ricoprire fino al 2003 l’incarico di responsabile dell’ufficio vertenze della Camera del lavoro.



Dal 2003 al 2005 è stato responsabile provinciale del Nidil Cgil di Taranto, per poi essere eletto segretario generale della Filtea Cgil, poi divenuta Filctem Cgil, fino al 2014 anno in cui è stato eletto Segretario generale della Cgil di Taranto, esperienza durante la quale sono esplose vertenze di particolare rilevanza nazionale, a partire dalla vicenda Ilva.Successivamente, nel 2016, Massafra viene eletto nella segreteria della Cgil nazionale seguendo le politiche del mezzogiorno, della legalità, delle infrastrutture, della migraziazione, il sistema degli appalti e le politiche giovanili. Incarico ricoperto fino ad oggi.«Sono onorato - dichiara il neo eletto - di aver ricevuto la responsabilità di guidare la Cgil di Frosinone Latina. Una responsabilità particolarmente impegnativa in un territorio complesso, con tante criticità ed anche molti punti di eccellenza. Sono, per questo, convinto che su questo territorio ci siano tutti i presupposti per costruire un laboratorio su un nuovo modello di sviluppo, che guardi alla sostenibilità e al lavoro di qualità. Per far si che questo accada - ha ribadito Giuseppe Massafra - occorre che la Cgil rafforzi la propria capacità di coesione ed aggregazione nella società e nel territorio. Dobbiamo lavorare affinché azienda per azienda, paese per paese, strada per strada, la Cgil sia il primo soggetto a cui pensa e può rivolgersi chiunque viva una condizione di disagio dentro e fuori i luoghi di lavoro e dove può trovare una risposta»