Ciclismo, chi sono i due ciociari che parteciperanno alla sfida più dura delle Alpi

Parteciperanno anche due ciociari - Paolo Caira di Atina e Marco De Ciantis di Castelliri - alla competizione ciclistica più dura e impegnativa delle Alpi, che ha raggiunto oltre 19.000 richieste d’adesione, e si svolge domenica 01 settembre 2019. Si snoda lungo un percorso unico di 238 km con 5.500 m di dislivello. Si parte da Sölden nella valle tirolese dell’Ötztal attraverso il Kühtai (2.020 m), proseguendo in direzione Brennero (1.377 m), si sconfina in Italia a Vipiteno attraversando successivamente i passi Giovo (2.090) e Rombo (2.509 m), per poi fare ritorno a Sölden. I 5.500 m di dislivello sono suddivisi su 40,5 km di percorso pianeggiante, 95,7 km di salita e 101,9 km di discesa. Tempo previsto oltre 7 ore di dura e incredibile fatica, uomini e donne in rappresentanza di 37 nazioni, con la netta predominanza della Germania (2325 iscritti) seguita da Austria (1050) e Italia (859). I partecipanti italiani arrivano da 80 province.Si partirà alle ore 06.45 dal centro di Sölden.Saranno i tiratori scelti austriaci a dare il via ufficiale con un potente colpo di cannone, che farà tremare i sellini. Al lungo serpentone serviranno circa 20 minuti per lasciarsi alle spalle la località tirolese e dirigersi verso il fondovalle dell’Ötztal.