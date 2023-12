Ciak, si gira: l'attore esordiente di Paliano Gianmarco Franchini è stato ricevuto dal sindaco

Il sindaco di Paliano ha ricevuto Gianmarco Franchini, l'attore esordiente di "Adagio", film in uscita nei cinema il 14 dicembre. Domenico Alfieri, primo cittadino di Paliano, insieme al vice sindaco, Valentina Adiutori, ha donato una targa a Gianmarco Franchini, attore palianese che ha lavorato, insieme a Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini, in "Adagio", film diretto da Stefano Sollima e presentato in anteprima in concorso alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Non solo ha sordito con alcuni grandi nomi del cinema italiano. Franchini ha terminato da poco anche le riprese di un nuovo film che lo vede accanto a Luca Zingaretti.

"Voglio esprimere a Gianmarco il mio più grande augurio per una carriera cinematografica che sboccia con le migliori premesse e festeggiare con tutti i palianesi questo ragazzo che, col suo impegno e lavoro, rende lustro alla nostra comunità e ci rende orgogliosi della nostra migliore gioventù" ha dichiarato Alfieri al quale si è unito il vice sindaco Adiutori nel fargli un grande "in bocca al lupo per il suo futuro".