Ingresso al Castello solo con il contante, turisti dirottati su Alatri e Ferentino per prelevare al bancomat più vicino. Sembra assurdo nel 2023 in un borgo che di turismo comincia a vivere da diversi anni ma è la cruda realtà. La disavventura è capitata ad un piccolo gruppo di turisti provenienti dalla Capitale, su invito di un amico ciociaro che da anni decanta loro le bellezze del borgo ditra cui, appunto il magnifico Castello di proprietà dei marchesi Longhi. I tre, infatti, dopo una breve passeggiata nei vicoli del centro storico sono arrivati all'ingresso del Castello per fare il biglietto ma si sono resi conto che il contante che avevano dietro non bastava per i tre ticket, così hanno chiesto di poter pagare con la carta. L'addetto alla biglietteria ha risposto che non è possibile perché non hanno a disposizione il pos per i pagamenti elettronici e li ha invitati a prelevare e a tornare. I tre, già stupiti che nel 2023 non si possa pagare con forme alternative al contante, hanno chiesto dove fosse l'Atm e, con ancor maggiore sorpresa, si sono sentiti rispondere che lo sportello automatico più vicino, sia bancario che postale, si trova ad Alatri o a Ferentino, entrambe a circa dieci chilometri da Fumone.

A quel punto i due turisti e l'amico nostrano hanno optato per un'altra meta, visto che comunque avrebbero dovuto allontanarsi da Fumone, partendo in direzione Alatri e proseguendo verso la valle del Liri dove non hanno riscontrato alcun problema e si sono goduti paesaggi, monumenti e negozi. In effetti il problema ai residenti e ai commercianti è noto da tempo e più volte sono state fatte richieste affinché il comune si doti di un Atm, dal momento che ormai sono comunissimi da decenni quelli a colonnina' installati nelle località turistiche di tutta Europa e non solo. Non serve, infatti, per forza l'esistenza di uno sportello bancario che in un comune così piccolo non sarebbe redditizio per nessun istituto di credito, questa tipologia viene posizionata per strada, nei minimarket e in edifici pubblici. L'unico servizio che parzialmente viene incontro alle esigenze di residenti e turisti a Fumone è lo sportello fisico di Poste Italiane che, tuttavia, è aperto solo al mattino e può essere usato solo dai correntisti, non essendo dotato di Atm. Al di là del problema dell'esistenza o meno di uno sportello automatico stupisce anche la mancanza di altre soluzioni per pagare l'ingresso, come possono essere i Pos wifi portatili o i pagamenti elettronici tramite App e Smartphone, metodi sempre più utilizzati soprattutto da chi viaggia.