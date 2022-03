Cassino, tir a fuoco in autostrada: danni e paura

Un tir carico di arance ha preso fuoco, nel pomeriggio di ieri, sull'autostrada del Sole tra i caselli di San Vittore del Lazio e Cassino. L’autoarticolato, proveniente dalla Sicilia, era diretto a Reggio Emilia dove doveva terminare il suo viaggio e consegnare gli agrumi.

Per cause ancora da accertare ha preso fuoco poco prima del casello di Cassino e quasi l’intero carico è andato disperse sulle corsie. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino per spegnere le fiamme e della polizia stradale di Cassino per regolare la viabilità che inevitabilmente ha subito disagi e rallentamenti. Trattandosi di alimenti, sul posto sono giunti anche gli uomini della Asl di Cassino per certificare che quelle arance non possono essere più destinate all’alimentazione.Il tratto Nord dell’A1 ha subito qualche rallentamento e solo nel tardo pomeriggio la viabilità è tornata regolare.