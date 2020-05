Cassino, tentato omicidio per lo spaccio di droga: tre arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'alba di oggi la Compagniaha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e a due obblighi di firma e dimora, emesse dal Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura. I destinatari sono altrettante persone di etnia rom accusate a vario titolo di tentato omicidio; porto abusivo di arma da fuoco; lesioni personali; danneggiamento aggravato e tentata violazione di domicilio nei confronti di un ventiseienne del luogo, per motivi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.La prima aggressione lo scorso anno a maggio, quando la vittima fu fatta oggetto di lancio di mattoni e bottiglie mentre con la propria auto rincasava. Nell'occasione riportava lesioni personali nonché danni alla propria auto.A fine giugno, invece, mentre lera in auto con la propria fidanzata, il gruppo di giovani accerchò il mezzo attingendolo con bottiglie e pietre nonché con un colpo di pistola calibro 6.35 che colpiva la parte anteriore dell'auto.