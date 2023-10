Cassino, tamponamento a catena sull'A1: coinvolte auto e bisarca, paura e traffico in tilt

Una paurosa carambola tra quattro mezzi c'è stata nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre 2023, al chilometro 666 e 700 sulla corsia Sud dell'autostrada del Sole. Le auto dopo l'impatto hanno occupato l'intera sede austradale, con grave pericolo per gli altri mezzi in transito. Tempestivo l'intervento del 118 che è giunto in A1 con due ambulanze, per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze di salute. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto coinvolte, mentre gli agenti della polizia stradale hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.