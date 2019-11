Cassino, a pranzo con i poveri. Una grande festa alla mensa Caritas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pranzo delle grandi occasioni. E per finire un buffet di dolci preparato dalle volontarie delle Caritas parrocchiali. Poi, alla fine, una torta gigantesca, offerta da una pasticceria di Cassino, come pure il pranzo. Due turni a tavola per un totale di oltre 80 persone. La mensa Caritas di piazza Corte ha ospitato le persone indigenti che hanno partecipato al pranzo per la Giornata Mondiale dei Poveri. A differenza delle precedenti due edizioni, per il 2019, la Caritas diocesana di Sora Cassino Aquino Pontecorvo, presieduta del vescovo Gerardo Antonazzo, non è partita alla volta di Roma per il varcare il portore dell’Aula Paolo VI, dove si è svolto il pranzo con Papa Francesco, ma seguendo alla lettera il messaggio del Pontefice è rimasta a Cassino preparando un posto a tavola per tutti: “Non solo a chi vive momenti di difficoltà ma a chi ha bisogno di una parola di conforto. La povertà ha varie facce” racconta Maria Rosaria Lauro, direttrice della Caritas di Cassino. Tra gli invitati anche un gruppo di studenti dell'ateneo dei Cassino edel Lazio meridionale provenienti dall’India. “Venire qui è come stare a casa” riferiscono Paulwin, Jose e Shriram. “Qui – continuano gli studenti - troviamo calore, affetto, tante persone che ci vogliono bene. Una grande festa tra amici”. “La Giornata Nazionale della Povertà - sottolinea la direttrice Caritas - è stato un momento di condivisione. In realtà abbiamo vissuto una settimana di preparazione assistendo i malati nelle strutture. Oggi infine prima l’eucarestia celebrata alla Chiesa Madre da don Salvatore, poi, il pranzo che abbiamo condiviso insieme. Ci siamo presi per mano e abbiamo camminato uno accanto all'altro”.