Ondata di maltempo, freddo artico con neve e gelo: disposta la chiusura straordinaria di tutte le sedi dell'Ateneo di Cassino. Lo ha comunicato l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

"Considerate le avverse condizioni metereologiche, si dispone la chiusura straordinaria di tutte le strutture dell'Ateneo in data odierna alle ore 14", si legge nella nota dell'Università.

Disagi per il gelo si sono registrati in alcune strade della provincia. Quelli maggiori hanno riguardato la SR509 di Forca D’Acero tra Gallinaro e Pescasseroli e la SR666 di Sora tra Campoli e incrocio con SR509 Forca D’Acero, tratti di strada ghiacciata © RIPRODUZIONE RISERVATA