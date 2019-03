Nicoletta, una laurea in Legge alla memoria della studentessa morta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale ha conferito con 110 e lode la laurea magistrale in Giurisprudenza alla memoria di Nicoletta Cerasi, la studentessa cassinate scomparsa il 3 settembre scorso.A ritirare la pergamena dalle mani del rettore Giovanni Betta, del direttore del dipartimento Enrica Iannucci, dei prof. Pasquale Beneduce e Luigi Di Santo e del presidente del corso Vincenzo Baldini è stata la madre della ragazza. Nel corso di una commovente cerimonia è stata ricordata Nicoletta, definita da tutti «una grande combattente».La studentessa, che aveva intrapreso in un primo momento gli studi in Giurisprudenza a Perugia, si era trasferita all’università di Cassino quando aveva iniziato ad accusare i primi problemi di salute.«Nonostante il male avesse minato il suo corpo – riferisce la prof.ssa Iannuncci – Nicoletta ha continuato a studiare e a sostenere gli esami fino alla fine del 2017. Purtroppo non è riuscita a terminare il suo sogno: la laurea. Così – continua - il dipartimento il 13 febbraio ha deliberato di assegnare la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza alla memoria. In pochi giorni la delibera è stata approvata grazie alla sensibilità del rettore e dagli organi accademici».