Mario Teoli, il giovane di Esperia accusato di aver ammazzato il padre, è finito a processo anche per danneggiamento di cavi telefonici, minacce e ingiuria nei confronti di un vicino.Il processo è iniziato ieri mattina al Tribunale di Cassino, dove c’è stata la prima udienza a carico del 30enne (assistito dagli avvocati Angelo Pollino e Mariano Giuliano) e di suo padre, il cui procedimento, ovviamente, è decaduto per morte.Mario Teoli, come noto, è imputato soprattutto nel giudizio abbreviato perché accusato di aver ucciso il padre, Antonio Teoli, 68enne con 5 fendenti tra l’addome e il torace.In questi giorni, nel carcere di Cassino, sono iniziate le operazione peritali per capire se il 30enne è affetto da intossicazione cronica da alcol. A chiedere il rito abbreviato, condizioni alla perizia medico - legale, è stata la difese del ragazzo, rappresentata dagli avvocati Armando Pacione e Mariano Giuliano e non c’è stata opposizione del pubblico ministero Emanuele De Franco.Il perito, al dottor Antignani, dovrà capire se il ragazzo sia affetto da intossicazione cronica da alcol, perché ciò potrebbe aver compromesso la sua capacità d’intendere e di volere al momento del fatto.Le attività peritali, con incontri e visite mediche an andranno avanti per tutto giugno, poi sarà redatta la relazione e il 17 settembre ci sarà l’udienza in cui verrà ascoltato il perito e il 3 dicembre dovrebbe esserci la discussione e la sentenza.L’omicidio del pensionato Fiat risale alla sera del primo agosto scorso, quando i due, padre e figlio, ubriachi e iniziano a litigare nel giardino della loro abitazione in via provinciale 17 ad Esperia. Nel corso della zuffa l’anziano viene colpito a morte, ma Mario da quasi un anno ripete di non aver ammazzato il padre, il quale, secondo la sua ricostruzione, si sarebbe ferito cadendo con dei pezzi di vetro.