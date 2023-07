Anagni, scontro tra auto: una perde il motore, ragazza ferita

Una ragazza ferita, per fortuna non in gravi condizioni, e tanto disagio per il traffico che è andato avanti a singhiozzo per diversi minuti prima che tutto tornasse alla normalità. Questo, in sintesi, il bilancio dell’incidente stradale tra due auto che si è verificato nel pomeriggio ad Anagni, in località Sabatino.

Tutto è avvenuto poco prima delle 17.30. L’urto è stato talmente forte che una delle macchine ha perso il motore, che è poi rimasto in mezzo alla strada.

La ragazza ferita è rimasta all'interno del veicolo con il collo dolorante. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia locale, del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per diversi minuti per estrarre la ragazza dall'auto. E' stata poi trasportata in ospedale. Gli uomini della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico, che è stato per diversi minuti molto rallentato prima che tutto tornasse alla normalità.