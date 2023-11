Carabinieri vicini ai cittadini, presentato il calendario storico dell'Arma per il 2024

I disegni dello studio di Pininfarina, i racconti di Massimo Gramellini, la commozione del colonnello Gabriele Mattioli, comandante provinciale dei carabinieri a Frosinone, nel leggere le 12 storie che compongono il calendario storico dell'Arma 2024.

Un appuntamento tradizionale, quello della presentazione, che si è tenuto presso il comando provinciale ciociaro mentre a Roma il comandante generale Teo Luzi teneva la cerimonia presso l'Auditorium Parco della Musica.

«Ho letto ieri sera le storie - ha detto Mattioli - e mi sono commosso, spiegano cos'è l'appartenenza all'Arma e soprattutto la vicinanza ai cittadini». Proprio l'essere a fianco del cittadino è stata la parola d'ordine dell'ufficiale sfogliando le pagine che ricordano in dodici episodi eterogenei per epoca storica dai Martiri di Fiesole (due dei quali ciociari) alla cattura di due ricercati da parte di militari moglie e marito, dal maresciallo che consegna la pensione in tempo di Covid a un anziano agli aiuti durante la recente alluvione in Emilia Romagna. A tenere insieme le storie, graficamente, una banda rossa che ricorda quella della divisa dei carabinieri.