Guida in stato d'ebbrezza, patente ritirata e denuncia. Sei segnalazioni per possessori di droga

Controlli da parte dei carabinieri di Alatri che hanno intensificato il dispositivo di prevenzione a partire da quella stradale. Una denuncia con contestuale ritiro della patente, 6 persone segnalate per uso di stupefacenti e numerose sanzioni per per violazioni al codice della strada.

Patente ritirata a un 29enne di Boville Ernica per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Il giovane, sottoposto a controllo con etilometro è risultato avere un tasso alcolemico superiore al doppio di quello consentito dalla Legge. Nella circostanza il passeggero, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso anche di gr.0,6 di cocaina e pertanto segnalato in Prefettura.

Denuncia e foglio di via obbligatorio per un 51enne di Pignataro Interamna che si aggirava con fare sospetto in Alatri a bordo di autoveicolo.E' stato trovato in possesso di una mazza da baseball di 60 centimetri e non avendo giustificato la presenza ad Alatri è scattata la misura che gli impedisce di tornare per i prossimi 3 anni. La mazza è stata sottoposta a sequestro e l’uomo denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Ispezionati diversi locali pubblici, ritrovo di giovani, per evitare la somministrazione di alcolici ai minori ed a persone già in evidente stato di alterazione.

Personale della stazione di Fiuggi ha segnalato alla Prefettur 4 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente: un giovane 22enne di Torre Cajetani, un 43enne di Frosinone, un 17enne residente nella capitale e un 20enne di Alatri . Altra segnalazione per un 19enne di Ferentino.