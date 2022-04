Giovedì 21 Aprile 2022, 08:38

Le mani del clan Moccia anche in provincia di Frosinone. L'organizzazione camorristica, attraverso imprenditori ad essa vicini, aveva rilevato una industria che produce mangimi per animali e che una delle sue sedi a Patrica. È quanto emerge dall'operazione dei carabinieri del Ros di Napoli che ha portato all'adozione di 57 misure cautelari (36 arresti in carcere, 16 arresti ai domiciliari e 5 divieti temporanei di esercitare attività d'impresa) emesse dal gip il 9 aprile nei confronti di altrettanti indagati.

Tra gli arrestati anche Luigi Moccia che nell'ottobre del 1981 evase dal vecchio carcere di Frosinone insieme al terrorista Cesare Battisti.

Il Gico della Guardia di finanza, contestualmente, ha sequestrato d'urgenza beni mobili, immobili e quote societarie per un valore complessivo pari a 150 milioni di euro. Contestati a vario titolo reati che sarebbe stati commessi per agevolare il clan camorristico Moccia.

Secondo le accuse il clan guidata tre fratelli Moccia (Angelo, Luigi ed Antonio) ed il loro cognato Filippo Iazzetta era suddiviso in un'ala militare e una imprenditoriale. Quella che avrebbe operato anche in Ciociaria.



Secondo quanto emerge dall'ordinanza di quasi 2000 pagine a firma del Gip di Napoli, Maria Luisa Miranda, tra le imprese finite sotto inchiesta figura anche la Industrie Proteine Laziali Srl che ha una sede anche a Patrica, oltre che a Latina e a Stanghella, in provincia di Padova. La azienda si occupa della raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale in grassi e farine. Secondo le accuse, attraverso una serie di operazioni finanziarie, tra acquisizioni e modifiche societarie operate dal 2012 al 2018, l'azienda è finita nelle mani di Pietro Chirico, 47enne di Casoria, e Francesco Di Sarno, 50enne di Napoli.

Entrambi, sostengono gli inquirenti, sarebbero stati delle vere e proprie teste di legno che gestivano per conto del clan dei fratelli Moccia. Il tutto al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la pratica del riciclaggio.

L'azienda Industrie Proteine Laziali Srl di Patrica era stata acquistata nel 2012 da un'impresa di Ferentino che opera sempre nel settore dei mangimi per un importo pari a un milione e 750mila euro attraverso l'emissione di cambiali.