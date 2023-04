Frosinone, delitti in calo. L'attrice Isabella Ferrari madrina della festa della polizia

I delitti sono in calo in provincia di Frosinone, passano da 11.290 a 10.921 (il periodo in considerazione è dal 1 marzo al 28 febbraio successivo). Sono cresciuti i tentativi di omicidio (passati da 6 ad 8), le lesioni dolose (da 355 a 387), le percosse (da 72 a 96), stabili le violenze sessuali (da 18 a 19), in netto aumento i furti (passati da 3000 a 3455) e le rapine (salite da 45 a 50). Per contro sono scese del 25% le frodi informatiche (1542), del 4,8% i danneggiamenti (1280), del 12,5% le estorsioni (63). Sono le cifre rese note durante la festa per il 171mo anniversario della Polizia di Stato, presso il Parco Matusa di Frosinone.

Il Questore di Frosinone Domenico Condello ha ripercorso la storia della Polizia, «fatta di impegno, passione e sacrificio, troppe volte pagata a caro prezzo». Nel corso della cerimonia sono stati conferiti due attestati al merito civile, 8 encomi solenni e 13 encomi semplici al personale che si è distinto nel servizio.

Un encomio solenne è stato consegnato alla memoria del Vice Sovrintendente della Stradale Loris Casale di Roccasecca morto all’età di 51 anni per un infarto; lo ha ritirato la madre Antonietta Cerasi. Madrina della manifestazione frusinate è stata Isabella Ferrari, attrice che ha interpretato Giovanna Scalise nella serie tv Distretto di Polizia: ha recitato un monologo dal libro di Annalisa Strada che racconta la storia di Emanuela Loi, l’agente della scorta Borsellino morta nel luglio1 992.