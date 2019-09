© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Gaglione, studente iscritto al terzo anno di Giurisprudenza, rappresenta l’università di Cassino e del Lazio Meridionale nella Consulta regionale della Lazio Disco: l’organo, composto da 21 studenti provenienti da tutte le università del Lazio, ha come mission il compito di lavorare per rendere il diritto allo studio una realtà concreta per il territorio regionale. Gaglione, eletto lo scorso maggio con la lista Primavera studentesca, ha partecipato alla prima riunione della Consulta tenutasi alla presenza dell’assessore regionale Di Bernardino, il commissario straordinario della LazioDisco, Alessio Pontillo e dell’onorevole Eleonora Mattia, presidente della IX commissione regionale in materia di diritto allo studio, istruzione e politiche giovanili. Nel corso della riunione la discussione è stata focalizzata sullìapprovazione della legge sul diritto allo studio. “Il compito che abbiamo noi in questo ente, - spiega Gaglione - è quello di diminuire e se possibile, eliminare, tutte le disparità in ordine sociale ed economico che sono presenti in tutte le università laziali. Si parte da questa base importantissima per fare un buon lavoro collaborando e rendendo questo organo, giusto, plurale e presente tra gli studenti.”