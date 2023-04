Domenica 30 Aprile 2023, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:18

La truffa corre sul web. Tanti gli utenti che attirati dal miraggio del risparmio si lasciano convincere ad acquistare oggetti preziosi tramite siti online, o nel caso che stiamo per raccontare a stipulare contratti assicurativi vantaggiosi. L'ultima truffa che è stata denunciata proprio nei giorni scorsi presso la caserma dei carabinieri, ha riguardato un quarantenne di Frosinone che adesso vive e lavora nel Cassinate. Alla scadenza della polizza assicurativa l'uomo si era messo a cercare sul web qualche offerta vantaggiosa. Sul sito "Subito .it" ne aveva trovato una che faceva al caso suo. A fronte di 1200 euro annuali per la sua Alfa Mito, una delle compagnie assicurative più note che operano sul web molto proponeva un contratto annuale 413 euro. Il 40enne si è messo in contatto con i numeri indicati e ha parlato con un agente. Quest'ultimo, dopo avergli fatto un preventivo, ed inviato all'automobilista tutti i documenti che servivano ai fini del contratto, lo ha invitato a pagare tramite una postepay. L'uomo che pensava di aver fatto un affare si è subito apprestato ad effettuare il pagamento. Ma vedendo che il contrassegno non arrivava ha riprovato a chiamare l' agenzia assicurativa. E proprio qui ha scoperto che qualcuno si era introdotto nel sistema informatico della società e lo aveva raggirato intascando quelle 413 euro. Questa è soltanto una delle tante frodi a danno di ignari clienti. Dalla sezione della Polizia Postale di Frosinone risulta che soltanto nel 2022 sono state segnalate oltre 150 truffe. Novanta al momento le persone che sono state denunciate.



Ma quali sono i campanelli di allarme che potrebbero subito fa dubitare di essere finiti nelle mani di personaggi senza scrupoli? Le forze dell'ordine hanno tracciato una sorta di Vademecum. Per quanto riguarda le polizze assicurative (ma anche per chi fa gli acquisti online) bisogna sempre dubitare di chi propone offerte troppo vantaggiose. Dietro i grandi risparmi si nasconde quasi sempre la truffa. Un altro elemento da verificare sempre è che il lucchetto che si trova in alto a destra del logo dell'assicurazione deve essere sempre chiuso. In casa contrario si tratta di società farlocche, rischio maggiore se hanno sede all'estero. In ultimo e non meno importante non effettuare mai pagamenti tramite ricaricabili, ma pagare sempre tramite bonifici in modo da avere sempre la tracciabilità dei flussi di denaro.

Marina Mingarelli

