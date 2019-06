Arresti per droga a Fiuggi, coinvolti giovani del posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione antidroga in corso a Fiuggi. Dalla prime ore di questa mattina i comandi provinciali di Frosinone dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a 7 misure personali cautelari (5 con applicazione di ordinanza di custodia in carcere e 2 all'obbligo di presentazione alla p.g.) emesse dai giudici per le indagini preliminari di Frosinone e per i minorenni di Roma per i reati di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi da un gruppo criminale composto prevalentemente da giovani e dedito allo spaccio di sostanza stupefacenti, principalmente a Fiuggi.Insieme agli arresti sono in corso perquisizione nei confronti di altre persone tra le province di Frosinone, Latina, Roma e Perugia coinvolte a vario titolo nell'indagine denomonata "Sinergy".La piazza dello spaccio utilizzata dalla banda è stata individuata nella centralissima piazza Spada di Fiuggi: una fitta rete di clienti, secondo gli inquirenti, vi acquistava cocaina, crack, hashish e marijuana.150, in totale, gli agenti impiegati nell'operazione che ha richiesto anche il supporto di un elicottero della Finanza e l'ausilio di 5 unità cinofile.Ulteriori dettagli nel corso della giornata